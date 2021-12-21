Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi

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Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Adaylar arasında; Slaven Bilic ön planda ancak Kenan Koçak ve İsmail Kartal isimleri de masada.

ADAYLAR ARASINA ALDI

Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörünün ikinci yarı başında belli olması bekleniyor. Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe Şenol Güneş'i adaylar arasına aldı. Yerli adaylar arasında Güneş ismi hayli öne çıkmış durumda. Kenan Koçak isminin kamuoyunda olumsuz karşılanmasından sonra yönetim, 'kendisini ispatlamış' isimlere yöneltti. Bugüne dek Fenerbahçe ile zıtlaşan Şenol Güneş, Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe için ılıman açıklamalar yapmıştı.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Sergen Yalçın'la yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş'e giden Beşiktaş, frene bastı. U-19'dan A Takım'a yükselen Önder Karaveli olumlu sinyaller verdi. Karaveli'nin devam etme olasılığı güçlü.