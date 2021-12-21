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Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi - Son Dakika

Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi

21.12.2021 10:50

Vitor Pereira'nın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe'nin gündemine Şenol Güneş geldi. Beşiktaş'ın da listesinde olan Şenol Güneş'in masadaki ciddi adaylardan biri olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Adaylar arasında; Slaven Bilic ön planda ancak Kenan Koçak ve İsmail Kartal isimleri de masada.

Tarihin en büyük bombası! Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi

ADAYLAR ARASINA ALDI

Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörünün ikinci yarı başında belli olması bekleniyor. Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe Şenol Güneş'i adaylar arasına aldı. Yerli adaylar arasında Güneş ismi hayli öne çıkmış durumda. Kenan Koçak isminin kamuoyunda olumsuz karşılanmasından sonra yönetim, 'kendisini ispatlamış' isimlere yöneltti. Bugüne dek Fenerbahçe ile zıtlaşan Şenol Güneş, Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe için ılıman açıklamalar yapmıştı.

Tarihin en büyük bombası! Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Sergen Yalçın'la yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş'e giden Beşiktaş, frene bastı. U-19'dan A Takım'a yükselen Önder Karaveli olumlu sinyaller verdi. Karaveli'nin devam etme olasılığı güçlü.

Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi

Şenol Güneş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi - Son Dakika Spor


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