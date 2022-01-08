Üye Girişi
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" - Son Dakika

Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"

08.01.2022 11:05

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçındaki kararları tartışılan VAR hakem Ali Şansalan'a bir tepki de Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertli ekibin Asbaşkanı Erol Bilecik, "Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır" sözleriyle adeta ateş püskürdü.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından VAR'da bulunan Ali Şansalan yine eleştirilerin odak noktasında yer aldı. Yeni Malatyaspor'un, son dakikada Hüseyin Türkmen'in yaptığı müdahale sonrası penaltı isyanında bulunmuştu. İsyanın ardından Fenerbahçe'den de konuyla ilgili tepki geldi.

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: 'Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır'
Görüntü: beIN Sports
Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: 'Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır'
Görüntü: beIN Sports

"SEZON BAŞINDAN BERİ YAŞANIYOR"

Fenerbahçe Asbaşkanı Erol Bilecik, maçın ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Bilecik, "Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır! Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir. Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!" dedi.

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: 'Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır'

"TFF-MHK ÖNCÜLÜĞÜNDE ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR"

Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaç da şu ifadeleri kullandı: "Bugün, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile başlayan çarpık düzen ve adaletsizlik Yeni Malatyaspor maçında bir kez daha net şekilde ortaya çıktı. Trabzonspor, tüm Anadolu takımları adına şampiyon olacak yalanıyla, TFF-MHK öncülüğünde yürümüyor adeta koşuyor! Yazık!"

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: 'Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır'

'ALİ MAÇ ALAN' DEMİŞTİ

Hakem Ali Şansalan, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın orta hakemiydi. Kim Man-Jae'ye verdiği kırmızı kart sonrası gündem olmuştu. Başkan Ali Koç,"Onun ismi benim için bundan sonra 'Ali Maç alan'dır" ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Ali Şansalan, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: 'Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır' - Son Dakika Spor


Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!         
16:58
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
10:31 ABD'nin "Ruslar evine girdiği zaman bir daha çıkmaz" açıklamasına Rusya'dan ağır cevap: Amerikalılar evine girerse tecavüze uğramamak zor
10:30 Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
10:26 Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!
10:20 Sosyete bu aileyi konuşuyor! Karısının 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği söyleyen baba isyan etti
10:10 Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:17:21. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement