Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

09.02.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı transfer etme planı, transferin son saatlerinde Fenerbahçe tarafından engellendi. Fenerbahçe'nin 'Biz transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz' ifadeleri sonucunda anlaşma iptal oldu. Bu durum Trabzonspor'un transfer planlarını altüst etti.

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Trabzonspor'un, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kadrosuna katması bekleniyordu. Ancak taraflar arasında daha önce sağlanan anlaşmaya rağmen transfer gerçekleşmedi.

OĞUZ AYDIN'DAN SÜRPRİZ MESAJ

Sabah'ın haberine göre, sezon boyunca Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Oğuz Aydın, transfer döneminin son saatlerinde Trabzonspor'a haber göndererek, "Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum" mesajını iletti. Bunun üzerine bordo-mavililer futbolcuyla yeniden temasa geçti ve tüm şartlarda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'DEN ŞOKE EDEN TELEFON

Transfer için gerekli prosedürler tamamlanmak üzereyken Fenerbahçe cephesinden Trabzonspor'a bir telefon geldi. Sarı-lacivertlilerin, "Biz transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz" ifadelerini kullandığı ve bu kararın Trabzonspor yönetiminde şaşkınlık yarattığı ileri sürüldü.

TRABZONSPOR'DA PLANLAR BOZULDU

Kanat hattındaki sorunu Oğuz Aydın transferiyle çözmeyi planlayan Trabzonspor, bu gelişmeyle birlikte zor durumda kaldı. Transferin gerçekleşmemesi nedeniyle bordo-mavili yöneticilerin Fenerbahçe'ye tepki gösterdiği iddia edildi.

FATİH TEKKE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada yaşanan sürece üstü kapalı şekilde değinerek, "Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:50
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:31:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.