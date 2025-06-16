Fenerbahçe'den Transfer Atağı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'den Transfer Atağı

16.06.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor, Heung-min Son ve Kyle Walker ön planda.

YENİ sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, kadroda ciddi değişiklikler yapmayı planlıyor.

2025-26 sezonunun hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezona Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma ve ligde şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe, kadronun birçok bölgesine takviye yapacak.

HEUNG-MİN SON İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Heung-min Son'u transfer etmek için şartları zorluyor. İngiliz ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan ve yıllık 15 milyon Euro civardında bir maaş talebi olan 32 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun da eski öğrencisi olan Son'un maaşını daha makul bir seviyeye çekerek bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Tottenham ve Son tarafının ayrılığa sıcak baktığı da öğrenildi.

KYLE WALKER TRANSFERİNDE MOURİNHO İSTEKLİ

Sarı-lacivertliler, bonservisi Manchester City'de olan ancak geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak İtalyan ekibi Milan'da geçiren tecrübeli sağ bek Kyle Walker ile de temas halinde. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu transfer için oldukça istekli. Tecrübeli teknik adam, tecrübeli sağ bekin transferinin kısa süre içerisinde kadroya katılmasını istiyor. Mourinho'nun transferin gerçekleşmesi halinde Kyle Walker'ı 3'lü savunmanın sağ tarafında kullanma ihitmali de bulunuyor.

Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City, 35 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına onay vermeye hazır durumda.

FORVET HATTINDA 3 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de yetkililerin en yoğun çalışmalarını sürdürdüğü bölge forvet hattı olarak dikkat çekiyor. Bu bölgede birçok isimle temasta olan Fenerbahçe'nin liste başında Jhon Duran, Jonathan David ve Evann Guessand'ı bulunuyor. 3 oyuncu için de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Jhon Duran kiralık, Jonathan David ve Evann Guessand ise kalıcı olarak transfer edilmek isteniyor. Al Nassr, Jhon Duran'ın ayrılmasını sıcak bakarken, Evann Guessand için Nice ciddi bir bonservis bedeli talep ediyor. Son olarak Lille forması giyen Jonathan Davis'in ise sözleşmesi bulunmuyor.

EN NESYRI'YE TEKLİF VAR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri'ye teklif var. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 28 yaşındaki Faslı futbolcu için devreye girdi. Al Hilal, sarı-lacivertli ekibe 30 milyon Euro'luk teklif sunsa da bu teklif ilk etapta kabul görmedi. Öte yandan sezonun son döneminde taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan ve protestoya tepki veren En Nesyri de ayrılığa olumlu bakıyor.

SKRINIAR İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisini almak istiyor. Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki stoper için yaklaşık 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ediyor. Tecrübeli savunmacının 10 milyon Euro'luk da yıllık maaş beklentisi var. İki taraf arasında görüşmeler devam ederken, oyuncuya Süper Lig ve Avrupa'nın diğer liglerinden de taliplerin olduğu öğrenildi.

SARI-LACİVERTLİLER, GENÇ ORTA SAHA İÇİN AŞAMA KAYDETTİ

Fenerbahçe, Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha Matvey Kislyak için yaptığı görüşmelerde aşama kaydetti. Genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun ailesini İstanbul'a davet etti. 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Matvey Kislyak'ın kulübüyle olan görüşmeler de devam ediyor.

LIVAKOVIC'İN AYRILMASI HALİNDE ROTA UĞURCAN ÇAKIR ÜZERİNE YOĞUNLAŞABİLİR

Sarı-lacivertlilerde 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolların ayrılması gündemde. Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Livakovic'e iyi bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak. Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertli ekip, kaleci transferi yapacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin kaleci transferi için gündeminin ilk sırasında Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'dan da teklifler alan 29 yaşındaki file bekçisi için son bir teklif yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin bu teklifi 15 milyon Euro civarında olacak ve bordo-mavili ekipten gelecek cevap beklenecek.

Kaynak: DHA

Uğurcan Çakır, Kyle Walker, Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Transfer Atağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
İsrail’den yeni saldırı dalgası Tahran’ın merkezinde 2 büyük patlama İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Ünlü şarkıcı İran’da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin
Fenerbahçe’den golcü hamlesi Guessand’a resmi teklif Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Erdoğan’ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri transfer için İstanbul’da Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da
İran’da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail’de OHAL uzatıldı İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı

10:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları için çılgın tahmin
10:40
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
17:36
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması
Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
17:22
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:07
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
17:05
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
16:46
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
16:45
Kırkpınar’a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
16:40
Toprak Razgatlıoğlu’ndan Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında 3’te 3
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3
16:39
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 13:00:45. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Transfer Atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.