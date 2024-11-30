Fenerbahçe Deplasmanda Galip - Son Dakika
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Fenerbahçe Deplasmanda Galip

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yenerek galip geldi.

30.11.2024 21:17
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Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Bahçelievler Belediyespor: Ceren Domaç, Meryem Boz, Baird, Begüm Hepkaptan, Buse Ünal, Czyrnianska (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Inneh, Simay Gazi)

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Vuchkova, Arelya Karasoy ( Gizem Örge, Vasileva, Safronova, Dicle Babat, Drca)

Setler: 25-21, 17-25, 20-25, 17-25

Süre: 96 dakika (22, 24, 28, 22)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Fenerbahçe, Vodafone, Yaşam, Spor, Son Dakika

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