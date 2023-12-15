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Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcusu Derin Atakan Gençler Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcusu Derin Atakan Gençler Dünya Şampiyonu

Fenerbahçe Doğuş Yelken olimpik takım sporcusu Derin Atakan, Formula Kite kızlar klasmanında Gençler Dünya şampiyonu oldu. Brezilya'da düzenlenen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Atakan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından tebrik edildi.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcusu Derin Atakan Gençler Dünya Şampiyonu
15.12.2023 - 22:04,
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Brezilya'da düzenlenen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yelkenci Derin Atakan'ı tebrik etti.

Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Brezilya'da düzenlenen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda formula kite kızlar klasmanında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Derin Atakan'ı kutluyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen başta milli sporcumuzun kulübü Fenerbahçe Doğuş Yelken olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Derin Atakan'ın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: İHA
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