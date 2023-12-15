Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcusu Derin Atakan Gençler Dünya Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Brezilya'da düzenlenen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yelkenci Derin Atakan'ı tebrik etti.

Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Brezilya'da düzenlenen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda formula kite kızlar klasmanında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Derin Atakan'ı kutluyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen başta milli sporcumuzun kulübü Fenerbahçe Doğuş Yelken olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Derin Atakan'ın başarılarının devamını diliyorum."