Fenerbahçe, Galatasaray\'a Elendi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak kupaya çeyrek finalde veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelede 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler 45+1. dakikada farkı 1'e indirdi. Müsabakanın ikinci yarısında birçok pozisyona giren Kanarya, gol bulamazken sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kupaya grup aşamasından başlayan ve oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, gruptan lider çıkarken çeyrek finalde ezeli rakibi Galatasaray ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçı kaybeden Fenerbahçe, kupaya da veda etti. - İSTANBUL