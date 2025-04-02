Fenerbahçe, Galatasaray'a Elendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray'a Elendi

Fenerbahçe, Galatasaray\'a Elendi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve elendi.

02.04.2025 23:18
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ taraftan Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Sara'nın altıpas önünde sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

70. dakikada Fenerbahçe savunmasından atılan uzun topu Abdülkerim Bardakcı sektirince meşin yuvarlak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol taraftan ceza sahasına girerek çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta kaleci Günay gole izin vermedi.

80. dakikada Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmadan seken top, arka direkte Barış Alper'in önünde kaldı. Barış'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

90+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın oyundan çıktığı esnada iki takımın yedek kulübeleri arasında kavga çıktı. Bu kargaşa sonrası Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Fenerbahçe'de de Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü.

90+12. dakikada Galatasaray savunmasına gelen uzun topu Dzeko kafayla aşırttı. Meşin yuvarlağı takip eden Skriniar'ın ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Günay'ı geçen topu Davinson Sanchez çizgiden çıkardı.

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü (Mert Müldür dk. 64), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın (Dusan Tadic dk. 79), Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic (Allan Saint-Maximin dk. 65), Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 75)

Yedekler: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina (Przemyslaw Frankowski, dk. 62), Gabriel Sara, Yunus Akgün (Roland Sallai dk. 77), Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 86), Victor Osimhen (Alvaro Morata dk. 86)

Yedekler: Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Victor Osimhen (dk. 10 ve 27 pen.) (Galatasaray), Sebastian Szymanski (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Kerem Demirbay (dk. 90+2), Barış Alper Yılmaz (dk. 90+2) (Galatasaray), Mert Hakan Yandaş (dk. 90+2), Salvatore Foti (dk. 90+2) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Roland Sallai, Eren Elmal, Victor Osimhen, Przemyslaw Frankowski (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'a Elendi - Son Dakika

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