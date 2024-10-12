Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Yarın

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yarın ağırlayacak.
Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin ilk 2 haftasında 2 galibiyet alırken Fenerbahçe Opet de oynadığı tek maçı kazandı.
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