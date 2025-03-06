Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşması öncesi çeyrek final şansını zora soktu.

06.03.2025 22:41  Güncelleme: 23:54
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup oldu.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Rangers maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmadan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Öte yandan stat civarında geniş güvenlik önlemleri de alındı.

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

FENERBAHÇE BİRKAÇ MİLİMLE GOL YEDİ

Konuk takım karşılaşmaya hızlı başladı. Fenerbahçe, müsabakanın 6. dakikasında yediği golle geri düştü. Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi. Maçın İspanyol hakemi Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu. Daha sonra gösterilen gol çizgisi teknolojisi animasyonunda, topun birkaç milimle gol olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

ÇAĞLAR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerde stoper Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesiyle ilgili bir problem yaşadı. Sağlık görevlileri, Çağlar'ın tedavisi için oyun alanına davet edildi. Deneyimli savunmacı tedavi sonrası oyuna devam edemedi ve 16. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

YERİNE GİREN DJIKU SKORU EŞİTLEDİ

Sarı-lacivertlilerde sakatlanan Çağlar'ın yerine oyuna giren Djiku, takımına beraberliği getirdi. 30. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ağlara gönderen Ganalı stoper, skoru 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

RANGERS YENİDEN ÖNDE

Rangers, karşılaşmanın 42. dakikasında bir kez daha öne geçti. Cerny, orta alandan taşıdığı ve Dessers ile verkaç yaparak kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Çek futbolcu, yerden yaptığı vuruşla toğı filelere yolladı ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

MOURINHO'DAN DEVREDE TALISCA HAMLESİ

İlk 45 dakikayı 2-1 geride kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan devrede hamle geldi. Portekizli teknik adam, ikinci yarıda Yusuf Akçiçek'in yerine Anderson Talisca'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

DESSERS'IN 2 GOLÜ BİRDEN OFSAYT

Glasgow Rangers'ın Fenerbahçe'ye karşında ikinci yarıda 6 dakika arayla bulduğu 2 gol VAR'dan döndü. Cyril Dessers'ın 51. dakikada İrfan Can'dan dönen topu tamamlayarak attığı golde VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı çıktı. 57. dakikada ise Dessers'ın savunma arkasına yaptığı koşu sonrası karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ancak VAR bir kez daha devreye girdi, iptal kararını verdi.

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

CERNY FARKI 2'YE ÇIKARDI

Takımı ilk yarının son dakikalarında 2-1 üstünlüğe taşıyan Vaclav Cerny, 81. dakikada maçın skorunu belirledi. Kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü atan Cerny, farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf, 3-1'lik skorla İskoç ekibi oldu.

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

RÖVANŞ 13 MART'TA

Fenerbahçe bu sonuçla çeyrek final şansını zora sokarken, tur atlayan takımın belli olacağı İskoçya'daki rövanş mücadelesi 13 Mart Perşembe akşamı TSİ 23.00'te Ibrox'ta oynanacak.

Fenerbahçe, Glasgow Rangers\'a 3-1 mağlup oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Emir Konez:
    oysa hakem de yabancıydı 104 16 Yanıtla
  • Emrullah gullu:
    Avrupa maçlarında türk hakem görev yapsın burdada yapıyı yıkacağız acur ilicali 80 11 Yanıtla
  • Aslancimbom1234:
    tüh ya çok üzüldüm :))) 64 12 Yanıtla
  • Asker Fahri:
    işte hakem düzgün olunca gerçek malum 60 13 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yabancı hakem olmadı hadi yerliye marunya marul 52 11 Yanıtla
  • Osman A:
    Şimansikik diye bir adama tahammül edersen.Tadic adında kötü oynayanı oyunda tutarsan,olacağı bu olur.Fener turu zora sokmadı,Fener dümdüz elendi.Feneri bu oyunla Glasgowda dümdüz ederler. 45 7 Yanıtla
  • recep özoğul:
    Bir GS li olarak üzüldüm. Kötü bir oyun sergilediler 16 25 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TV DE ESKI FENEVI YENI YANDAŞ YORUMCULARIN SURATLARINI SEYREDIYORUM CEM, APO, OZAN DAYANILMAZ MUTLULUK 29 8 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Fenerbahçe oyun olarak hiçbir performans göstermedi geniş kadrosuna rağmen rengers Fenerbahçe'yi sahada resmen sildi farka da gidebilirdi 32 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    süper :)) 28 7 Yanıtla
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