Fenerbahçe, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı

Spor

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı

GÖZTEPE: Arda Özçimen - Nielsen (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma Silva (Dk. 56 Bokele), Doğan Erdoğan (Dk. 65 Ahmed Ildız), Dennis, Solet (Dk. 65 Tijanic), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 56 Juan), Romulo

FENERBAHÇE: Livakovic – Osayi-Samuel (Dk. 74 Mert Müldür), Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic (Dk. 87 Krunic), Saint-Maximin (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), En Nesyri (Dk. 87 Cenk Tosun), Dzeko

SARI KARTLAR: Nielsen, Bokele, Koray Günter (Göztepe), Saint-Maximin, Dzeko (Fenerbahçe)

GOLLER: Dk. 45+3 (P) Dzeko, Dk. 45+6 En Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 68 Koray Günter, 90+5 Romulo (Göztepe)

Süper Lig'de ilk hafta maçında evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 2024-2025 sezonuna galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı: 2-2. Rakibi ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler puanını 4 yaptı. İlk maçında deplasmanda Antalyaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe ise 2 puana yükseldi. Fenerbahçe 45+1'inci dakikada kazanılan penaltıyı Dzeko ile gole çevirdi, En Nesyri 45+6'ncı dakikada skoru 2-0'a getirdi. Göztepe, 68'inci dakikada Koray'ın golüyle umutlandı, maçın 90+5'inci dakikada sahneye çıkan Romulo skoru belirleyen golü attı.

5'inci dakikada ilk tehlikeli atağı ev sahibi Göztepe geliştirdi. Sol kanattan Djalma Silva'nın ortaladığı topa Kubilay gelişine vurdu, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

17'nci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Dzeko sağdan ortasını yaptı. Arka direkte topa iyi yükselen Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda kaleci Arda iyi yer tuttu.

30'uncu dakika Göztepe 1-0 öne geçti ancak gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Sol kanattan gelişen atakta Kubilay, topu ceza sahasına çevirdi. Gelen topu Solet, Romulo'ya gönderdi. Romulo, bomboş durumda topu filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonucu hakem pozisyonu izledi. Gol öncesi İsmail Yüksek'e faul yapıldığını tespit eden hakem, golü geçersiz saydı.

44'üncü dakikada Dzeko'nun ara pasına hareketlenen Osayi'nin şutunu kaleci Arda kornere çeldi.

45+1'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. En Nesyri'nin ara pasında ceza alanına sokulan Osayi-Samuel, Djalma Silva tarafından düşürüldü, hakem beyaz noktayı gösterdi.

45+3'üncü dakikada Dzeko penaltı atışını gole çevirip Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 0-1.

45+6'ncı dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Szymanski'nin ortasında arka direkte En Nesyri kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-2.

Konuk ekip Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

57'nci dakikada Fenerbahçe 3'üncü gole yaklaştı. Maximin'in ortasında topu iyi kontrol eden Dzeko, sol ayağı ile kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

68'inci dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Koray savunma arasından kafayı vurdu ve top filelere gitti: 1-2.

82'nci dakikada Göztepe Tijanic'le gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Sloven futbolcunun sert şutunu kaleci Livakovic son anda kornere çeldi.

90+5'inci dakikada Göztepe tabelayı eşitledi. Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Juan topu göğsüyle Romulo'ya indirdi. Bu oyuncunun önüne düşen topa sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.