Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa'da Güçlü
Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa'da Güçlü

18.02.2026 11:35
Fenerbahçe, Nottingham Forest ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off maçında iç saha avantajına güveniyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geride kalan 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

Fenerbahçe bu sezon da lig aşamasını geçerek son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.

Son dönemde iyi

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 28 Avrupa kupası maçında sadece 4 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Fenerbahçe, 6 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice ve Stuttgart'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.

Fenerbahçe; Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao, Rangers ve Aston Villa'ya ise mağlup oldu.

4 farklı teknik adam görev aldı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemki iç saha maçlarına 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, son 2 sezonda ise Jose Mourinho ve Domenico Tedesco yönetiminde iç saha maçlarını oynadı.

Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu.

İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşan Jose Mourinho'nun ekibi, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Mourinho yönetiminde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3. eleme turunda saf dışı bırakırken, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lig aşamasında ise takımın başına İtalyan teknik adam Domenico Tedesco geçti. Tedesco yönetiminde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, son 16 turu play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

İç sahada 148 maçta 76 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 148 maçta 76 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 148 maçta 76 galibiyetin yanı sıra 33 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 216 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 141 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynanan maçlar

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar şöyle:

Organizasyon
O
G
B
M
UEFA Kupası
27
14
4
9
UEFA Avrupa Ligi
51
28
15
8
Şampiyon Kulüpler Kupası
16
6
3
7
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
21
9
8
4
UEFA Şampiyonlar Ligi
20
9
2
9
Kupa Galipleri Kupası
4
3
1
0
UEFA Konferans Ligi
9
7
0
2
TOPLAM
148
76
33
39
Kaynak: AA

Kaynak: AA

