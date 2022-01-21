Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Kaynak: AA
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