Fenerbahçe, Kante\'nin maliyetini açıkladı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

14.4 MİLYON EURO İMZA PARASI

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 14.4 milyon euro imza ücreti alacak. Fransız oyuncu, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

KALAN İKİ SEZONDA YILLIK 11 MİLYON EURO KAZANACAK

N'Golo Kante, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu transferin karşılığında Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'e gönderdi. Fenerbahçe, Al Ittihad'dan Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis kazandı.

İşte Fenerbahçe'nin KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."