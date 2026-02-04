Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı - Son Dakika
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı

04.02.2026 17:45
Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Sezonun geri kalan bölümünde 5.5 milyon euro kazanacak Fransız futbolcuya 14 milyon 400 bin euro imza parası verilecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

14.4 MİLYON EURO İMZA PARASI

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 14.4 milyon euro imza ücreti alacak. Fransız oyuncu, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

KALAN İKİ SEZONDA YILLIK 11 MİLYON EURO KAZANACAK

N'Golo Kante, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu transferin karşılığında Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'e gönderdi. Fenerbahçe, Al Ittihad'dan Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis kazandı.

İşte Fenerbahçe'nin KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • 0608karahan 0608karahan:
    burda oynayamaz, aha şimdiden söyledim. 81 85 Yanıtla
    Furkan Zeren Furkan Zeren:
    şampiyon olacağız derken kulübü batıracak bunlar 4 2
  • Erol Çolak Erol Çolak:
    fenerbahcemize hayırlı olsun 90 53 Yanıtla
  • Yildirim Bektas Yildirim Bektas:
    yani 27 mılyar türk lirası borcu olan kulup nasıl boyle transferler yapıyor anlamak mumkun degıl..bunun feneri cımbomu besıktası osu busu yok.devletede vergı odemıyorlar..nasıl oluyor anlamak mumkun degıl..hatta devletın basındakı yardım etmıs fenwrbahce tsk mesajı yayınlıyor. 86 20 Yanıtla
    Savaş Özcan Savaş Özcan:
    İmza parasi En Nesyri nin satisindan zaten :) 21 22
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    başkan genel olarak haklısın ama bu transfer özelinde şöyle bir durum var, imza parasını Nesri'nin bonservesi ile karşılıyorlar. Ayrıca, Kante'nin yıllık ücretinden Nesri'nin yıllık ücretini çıkarınca çok da yüksek bir yıllık ücret farkı ödemeyecekler. Bence, hem finansal hem de sportif olarak çok karlı bir iş yaptı Fenerbahçe. 1 3
  • Can Gönül Can Gönül:
    offf beee paraya bak.... Türkiye son zamanlarini iyi para kazanarak geçirilen bir ülke oldu... 63 4 Yanıtla
  • Rifat Matur Rifat Matur:
    Yıldırım bey, yaşınız kaç bilmiyorum ama hala bu ülkeyi anlamadıysanız pes wallahi 9 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
