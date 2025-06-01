Fenerbahçe Kupasız Sezonu Tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kupasız Sezonu Tamamladı

01.06.2025 11:11
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Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu 84 puanla bitirerek şampiyon Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 36 maçta 84 puan toplayan Fenerbahçe, şampiyon Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalırken 2024-2025 sezonunu kupasız tamamladı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, taraftarına bu sezon da hayal kırıklığı yaşattı.

2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde yaşadığı şampiyonluğun ardından 11 yıldır Süper Lig'i zirvede bitiremeyen sarı-lacivertli takım, üst üste dördüncü sezonunu da ikinci sırada tamamladı.

36 lig maçında 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 84 puan toplayan Fenerbahçe'de taraftarların tepkisi, genel kurul üyelerinin de imza kampanyasının ardından başkan Ali Koç, eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurdu.

Derbilerde yokları oynadı

Sezonu zirvenin 11 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon derbi maçlardaki performansıyla tepki çekti.

Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda ise Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Sezonun ikinci yarısında ilk derbi maçını Galatasaray deplasmanında oynayan Jose Mourinho'nun ekibi, sarı-kırmızılı rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Bu maçın ardından Galatasaray ile taraftarı önünde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında karşılaşan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ligdeki son derbi müsabakasında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon derbi maçlarda taraftarlarına galibiyet yaşatamadı.

1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbi maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Ligdeki 4 derbide 1 puan toplayıp 11 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na da Galatasaray'a yenildiği çeyrek final maçıyla havlu attı.

Avrupa'dan penaltılarla elendi

Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano ekibini 2 maçta da yenerek 3. tura çıktı.

Bu turda Fransa'nın Lille ekibiyle eşleşen sarı-lacivertli takım, uzatmalarda yediği golle elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Lig aşamasında 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplayan Mourinho'nun ekibi, bu aşamayı 24. sırada bitirerek son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht takımıyla eşleşti.

İki maç sonunda Anderlecht'i eleyerek İskoçya'nın Rangers ekibine rakip olan sarı-lacivertliler, iç sahada 3-1 mağlup olmasına karşın deplasmanda 2-0 kazanarak müsabakayı önce uzatmalara ardından penaltılara götürdü. Penaltı atışlarının ardından rakibine elenen Fenerbahçe, çeyrek final şansını kaçırırken Avrupa'ya da veda etti.

Son kupayı Jesus döneminde kazandı

Son 4 sezonda Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu periyotta 1 kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un takımın başında olduğu 2022-2023 sezonunda ligi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan sarı-lacivertliler, aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşmayı başardı.

Finalde Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertli takım, son 2 sezonunu ise kupasız geçirdi.

Yıldız transferlerine karşın başarı gelmedi

Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu takımın başına getirdikten sonra birçok yıldız oyuncuyu da kadrosuna kattı.

Sezon başında Filip Kostic, Cenk Tosun, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemini de hareketli geçirdi.

Kış transfer döneminde Anderson Talisca, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı transfer eden Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in de bonservisini alıp yabancı kontenjanı sebebiyle Rusya'nın Zenit ekibine kiraladı.

Ligin ikinci yarısına 7 maçlık galibiyet serisiyle başlayıp, lider Galatasaray ile aradaki puan farkını eriten Fenerbahçe, sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışına havlu attı.

Ligde 29. hafta maçlarının ardından zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertli takım, 32. haftada sahasında Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalırken 34. haftada ise taraftarı önünde Beşiktaş'a 1-0 yenilerek zirve yarışından uzaklaştı.

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 10, deplasman müsabakalarında ise 14 puan kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kupasız Sezonu Tamamladı - Son Dakika

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