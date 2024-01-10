Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı

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Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde profesyonel futbol A takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz, savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.
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