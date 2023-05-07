Fenerbahçe maçına dakikalar kala Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: Spor tarihinin kara lekesi - Son Dakika
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Fenerbahçe maçına dakikalar kala Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: Spor tarihinin kara lekesi

07.05.2023 19:22

Galatasaray, Fenerbahçe'nin deplasmanda Giresunspor'la oynayacağı maça dakikalar kala çok sert bir açıklama paylaştı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün son olarak Giresunspor maçı öncesindeki mesajıyla hakemleri açık şekilde tehdit etmesi ve tüm bu süregelen davranışları Türk spor tarihinin kara lekesidir" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Giresun spor ile oynayacağı maç öncesinde hakemler için açıklamalar yapan Fenerbahçe'ye çok sert cevap verdi.

"SPOR TARİHİNİN KARA LEKESİ"

Galatasaray'ın açıklamasında, "Sezon başında bugüne değin 80 civarında açıklama, sosyal medya paylaşımı, toplantı ve medya önündeki demeçleriyle Türk futboluna, kulübümüze iftira atan, futbol ailesinin tüm paydaşlarını canı istediği zaman tehdit eden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün son olarak Giresunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki mesajlarıyla açık şekilde tehdit etmesi ve tüm bu süregelen davranışları Türk spor tarihinin kara lekesidir" ifadeleri yer aldı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı:

"Açıklamalarının yüzde 80'ine cevap vermememiz, birkaç yanıtla sükuneti telkin etmemize rağmen şampiyonluk uğruna ilkelerin, ahlaki kuralların hiçe sayılmasının yanında Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi kurullarını, hakemlerini, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni yalnız bırakıp hiçbir açıklama yapmaması ve bu vahim davranışları cezalandırmaması bizi bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakmıştır. Son olarak hakemleri isimleriyle tehdit etmek Türk futboluna kastetmektir.

"HAKEMLER, TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEKTİR"

Tüm hakemlerin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yalnız bırakılsalar da iftira, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceklerine, adaletten şaşmayacaklarına ve ucuz ayak oyunları karşısında vicdanlarıyla görevlerini yerine getireceklerine inancımız tamdır.

"TOPLUMSAL BARIŞ İHANET EDERLER"

Tüm görevliler, hoyratça başarı için her yolu mübah gören haksız, kabul edilemez tavır karşısında adalet adına gerekli duruşu gösterecektir. Aksi halde görevi Türk futboluna adalet sağlamak olan bu kişiler, vicdanlarına ve toplumsal barışa ihanet etmiş olacaktır.

"İLGİLİ KULÜP TFF TARAFINDAN SINIRSIZ ŞIMARTILIYOR"

İlgili kulübün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sınırsız şımartılması sonucu her türlü ilkel tavrına ses çıkarılmaması, otorite konumunda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun korku ve nedenini bilemediğimiz kaygılarla tüm kurullarını, görevlilerini, Yönetim Kurulu Üyelerini yalnız bırakması kabul edilemez!

"TFF İÇİN DE AÇIKLAMA YAPILACAKTIR"

Hakemlerini, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni, kurum ve kuruluşlarını; korkuları, her türlü kaygıları nedeniyle yalnız bırakan Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili olarak da ilerleyen günlerde geniş kapsamda açıklamalarda bulunacağız.

Toplumca hiçbir karşılığı bulunmayan bu bencil ve ilkel davranışlar karşısında tüm futbol bireylerini cesur, adil ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz."

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