Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Medicana: Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Safranova, Arelya Karasoy, Özlem Güven, Vuchkova)
Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Bilge Paşa (Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Selin Uygur, Selin Çalışkan)
Setler: 25-23, 32-30, 25-18
Süre: 91 dakika (28, 39, 24)
Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana 3-0 İle Kazandı - Son Dakika
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