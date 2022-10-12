Sarı-lacivertli kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İstanbul 'daki son antrenmana da katılamayan orta saha oyuncularından Miha Zajc, kas ağrısı nedeniyle kadroda yer almadı.

Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, AEK Larnaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, AEK Larnaca maç kamp kadrosunu açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.