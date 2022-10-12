Fenerbahçe, AEK Larnaca maç kamp kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, AEK Larnaca maç kamp kadrosunu açıkladı

12.10.2022 15:20
Fenerbahçe, AEK Larnaca maç kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki son antrenmana da katılamayan orta saha oyuncularından Miha Zajc, kas ağrısı nedeniyle kadroda yer almadı.

Sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de maç kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, AEK Larnaca maç kamp kadrosunu açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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