Kanarya'da sıcak saatler! Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'dan tek bir isteği var - Son Dakika
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Spor

Kanarya'da sıcak saatler! Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'dan tek bir isteği var

Kanarya\'da sıcak saatler! Fenerbahçe\'nin Anderson Talisca\'dan tek bir isteği var

Fenerbahçe'nin transfer hedefinde olan Anderson Talisca'nın maaşı yüksek bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcudan indirim talep etti. Talisca'nın yıllık 12 milyon euro olan maaşı, Fenerbahçe için yüksek bir rakam. Kulüp, maksimum 7 milyon euro maaş öneriyor. Talisca'nın bonservisi ise 8 milyon euro. Al-Nassr ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca, takımdan ayrılmak istediği takdirde kulübü kolaylık sağlayacak.

13.06.2024 13:21
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen yıldız futbolcu Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyor.

KANARYA İNDİRİM İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da 12 milyon euro kazanan 30 yaşındaki oyuncudan ciddi bir indirim bekliyor. Senelik ücret için 7 milyon euro sınırı belirleyen yönetim, bu kararını futbolcu cephesine bildirdi.

BONSERVİSİ 7-8 MİLYON EURO

Bu arada Al-Nassr ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservis bedelinde bir sorun yok. Takımdan ayrılmak istediği takdirde kulübü kolaylık sağlayacak. Suudiler, 7-8 milyon euro gibi bir bonservis bedeline sambacıyı bırakmaya hazır.

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'dan tek bir isteği var

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Al Nassr, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya'da sıcak saatler! Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'dan tek bir isteği var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Chef Cecey: turkiyede besiktastan baska hicbir klube gelmez taliska 19 33 Yanıtla
    mustafa sagdic: sergende gelmezdi 23 6 mustafa sagdic: niye ? 8 3 O bir Karşıyakalı: Boş laf bunlar boş..Onu geç onbire gel sen 3 0
  • AsLaN DurakoğLu: Talisca tek bir şartla gelir Fenerbahçe'ye. ( Sahaya ilk 11 de çıkarım. Üzerimde Siyah-Beyaz Kartal formasi olacak ve sırtımda da ismim değil, " Yer Siyah-Gök Beyaz " yazacak. Ayrıca göğsümde kalp hizasi tarafında da Kartal Logosu olacak. İşte o zaman bedava bile oynarım. Ha sunu da söylemek isterim ki, attığım her golden sonra Kartal İşareti yaparım. Kimse karışmasın işinize bakın:) 14 21 Yanıtla
    Abdulcelil Tercan: Arkadaşım sen en iyisi kasaba uğra, selamımı söyle, o sana güzel bir beyin versin.. 37 8
  • Mahmut Karakuş: 5milyon euro fark var adam tl ye çevirmeyi biliyorsa gelmez ???? 5 4 Yanıtla
    Saim Dolanbay: Gelmezse gelmesin sanki bulunmamış Hind kumaşı. 16 1
  • YoH null: banane 1 5 Yanıtla
    Chef Cecey: ozaman niye yazdin demekki meraklisin 9 1
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SON DAKİKA: Kanarya'da sıcak saatler! Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'dan tek bir isteği var - Son Dakika
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