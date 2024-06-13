Kanarya\'da sıcak saatler! Fenerbahçe\'nin Anderson Talisca\'dan tek bir isteği var

AsLaN DurakoğLu:

Talisca tek bir şartla gelir Fenerbahçe'ye. ( Sahaya ilk 11 de çıkarım. Üzerimde Siyah-Beyaz Kartal formasi olacak ve sırtımda da ismim değil, " Yer Siyah-Gök Beyaz " yazacak. Ayrıca göğsümde kalp hizasi tarafında da Kartal Logosu olacak. İşte o zaman bedava bile oynarım. Ha sunu da söylemek isterim ki, attığım her golden sonra Kartal İşareti yaparım. Kimse karışmasın işinize bakın:)

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