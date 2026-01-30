İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi - Son Dakika
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi


30.01.2026 15:19

Haber Videosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu. İlk maç 19 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş ise 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - Nottingham Forest

  • Dinamo Zagreb - Genk
  • Brann - Bologna
  • Ludogorets - Ferencvaros
  • Celtic - Stuttgart
  • Panathinaikos - Viktoria Plzen
  • PAOK - Celta Vigo
  • Lille - Kızılyıldız

RAKİP BELLİ OLDU

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

  • Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
  • Son 16 turu: 10- ve 17-18 Mart
  • Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
  • Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
  • Final: 30 Mayıs (İstanbul)

FİNAL İSTANBUL'DA

Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, İngiltere, İstanbul, Spor, Son Dakika



Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Uğur Güllü Uğur Güllü:
    İnşallah Fenerbahçe’de Galatasaray’da bir üst tura yükselir 25 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    güzel bir eslesme olmuş. yenersen finale giden yolda en zor dört takımdan birini elemis olursun. 22 4 Yanıtla
  • hnprz7dtcw hnprz7dtcw:
    bir iki takviye ile o kupa gelir be 11 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:40

