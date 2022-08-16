Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde sonradan oyuna giren Arda Güler 2 gol atarak maça damga vurdu. TV 8.5'ta yayınlanan %100 Futbol programında genç yeteneği değerlendiren Rıdvan Dilmen'in sözleri ise Fenerbahçe taraftarının bir kısmını sinirlendirdi.
Rıdcan Dilmen, Arda Güler için, "Arda Güler'e bir nasihatte bulunayım; sakın oyuna girdiğin gibi davranma. Aldı eveledi, geveledi... Muazzam bir yetenek ancak risk alınması gereken yerde risk alması gerekiyor. Golden sonra kendine gelip basit oynamaya başladı." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi - Son Dakika