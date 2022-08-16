Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde sonradan oyuna giren Arda Güler 2 gol atarak maça damga vurdu. TV 8.5'ta yayınlanan %100 Futbol programında genç yeteneği değerlendiren Rıdvan Dilmen'in sözleri ise Fenerbahçe taraftarının bir kısmını sinirlendirdi.

"GOLDEN SONRA KENDİNE GELİP BASİT OYNAMAYA BAŞLADI"

Rıdcan Dilmen, Arda Güler için, "Arda Güler'e bir nasihatte bulunayım; sakın oyuna girdiğin gibi davranma. Aldı eveledi, geveledi... Muazzam bir yetenek ancak risk alınması gereken yerde risk alması gerekiyor. Golden sonra kendine gelip basit oynamaya başladı." ifadelerini kullandı.