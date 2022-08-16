Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi - Son Dakika
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Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi

16.08.2022 00:14

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler attığı 2 golle yıldızlaşırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen genç futbolcunun performansını değerlendirdi. "Arda Güler'e bir nasihatte bulunayım" diyerek sözlerine başlayan Dilmen, "sakın oyuna girdiğin gibi davranma. Aldı eveledi, geveledi... Muazzam bir yetenek ancak risk alınması gereken yerde risk alması gerekiyor." dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde sonradan oyuna giren Arda Güler 2 gol atarak maça damga vurdu. TV 8.5'ta yayınlanan %100 Futbol programında genç yeteneği değerlendiren Rıdvan Dilmen'in sözleri ise Fenerbahçe taraftarının bir kısmını sinirlendirdi.

"GOLDEN SONRA KENDİNE GELİP BASİT OYNAMAYA BAŞLADI"

Rıdcan Dilmen, Arda Güler için, "Arda Güler'e bir nasihatte bulunayım; sakın oyuna girdiğin gibi davranma. Aldı eveledi, geveledi... Muazzam bir yetenek ancak risk alınması gereken yerde risk alması gerekiyor. Golden sonra kendine gelip basit oynamaya başladı." ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi - Son Dakika
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