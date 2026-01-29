Canlı anlatım: Bükreş\'te ikinci gol geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İLK 11'LER

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: FCSB 1-1 Fenerbahçe

90' Maçın sonuna 4 dakika ekleniyor.

87' Fenerbahçe'de Fred, hızlı atağa çıkmaya çalışan Alhassan'ı düşürdü. Hakem Fred'e sarı kartını gösterdi.

86' Fenerbahçe'de Asensio orta alanda aldığı topu sürdükten sonra ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti. Köşeye giden topu kaleci yakaladı.

84' Fenerbahçe'de Oosterwolde sol kanattan ceza sahasına girdi ve içeri sert bir top gönderdi. Savunmaya çarpan top kaleye doğru giderken, Tarnovanu kurtardı. Sonrasında savunma uzaklaştırdı.

81' Fenerbahçe'de Kerem ceza sahası içinin sağ çaprazından şutunu çekti, top uzak direği sıyırdı ve auta çıktı.

79' Fenerbahçe'de Ederson zamanı geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü.

78' FCSB'de sağ kanattan açılan ortada Çağlar'ın uzaklaştıramadığı top kale önünde Thiam'ın önüne düştü ve gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

75' Bu dakikalarda orta sahalar çok kolay geçiliyor. Top iki kaleye de gidip geliyor.

72' Sol kanattan ceza sahasına açılan ortada penaltı noktası önünde bulunan Cisotti yaptığı tek vuruşla topu ağlarımıza gönderdi.

71' Maalesef top ağlarımızda. Skor 1-1 oluyor.

70' Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Dorgeles Nene oyundan çıkarken Marco Asensio ve Oğuz Aydın oyunda.

69' Fenerbahçe yedek kulübesinde hareketlilik var. Değişiklikler olacak.

67' Maç kaldığı yerden devam ediyor ve FCSB'de Darius Olaru oyundan çıkarken Mihai Toma oyunda.

66' FCSB savunmasında Daniel Graovac ve Risto Radunovic kafa kafaya çarpıştı. Graovac yerde, sağlık ekipleri sahada.

62' İsmail Yüksek'in yerine oyuna Yiğit Efe dahil oldu.

60' Fenerbahçe'de Kerem ceza sahası çizgisinde savunma ile bire bir kaldı. Topu soluna çekip önünü boşalttı ve şutunu çekti. Kaleci Tarnovanu açıyı kapatarak topu kornere çıkardı.

57' Bu dakikalarda temsilcimiz baskısını iyice artırdı.

55' Fenerbahçe'de Kerem'in sol kanattan ceza sahası yayına çıkardığı pasta En-Nesyri şutunu çekti. Top farkla auta gitti.

51' EDERSON HARİKA KURTARDI! Ceza sahasının sağından Thiam'ın kale önüne çevirdiği topa Olaru tekte vurdu, Ederson yatarak bu topu kurtardı.

49' FCSB'de Cisotti orta alanda Fred ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Karar faul.

46' FCSB'de ikinci yarıda Octavian Popescu ve Juri Cisotti ikinci yarıda David Miculescu ve Dennis Politic'in yerine oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

GÜNCEL: İlk yarı skorlarına göre Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Panathinaikos ve Celtic.

DEVRE: FCSB 0-1 Fenerbahçe

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ekleniyor.

43' Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin uzaklardan çektiği şutta top farkla auta gitti.

40' Kalesinde baskı gören temsilcimiz top sahip olarak oyuna orta olmaya çalışıyor.

38' EDERSON YİNE BAŞARILI! Savunma arkasına sarkan Olaru ceza sahası içine sağ çaprazdan girip topu soluna çekti ve sert vurdu. Ederson bu sert şutu kurtarmayı başardı.

36' FCSB'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Lixandru'nun kafa vuruşunda top farkla üstten auta gitti.

34' EDERSON'DAN GEÇİT YOK! Savunmamızın kaptırdığı top sonrası Miculescu bir anda ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Top Ederson'da kaldı.

32' EDERSON BAŞARILI! Politic, Olaru ile yaptığı kısa pasla ceza sahasına girdi ve sert vurdu. Köşeye giden topu Ederson kurtardı.

29' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek orta alanda rakibine yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

27' FCSB geride olmasına rağmen tüm hatlarıyla kapanmaya devam ediyor.

24' Fenerbahçe'de Fred kaleyi cepheden gören noktadan sert vurdu. Top kalenin yanından auta gitti.

23' Fenerbahçe golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutuyor. FCSB oyuna ortak olmakta zorlanıyor.

22' An itibarıyla Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: Dinamo Zagreb ve Lille

20' Sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen İsmail uzak köşeye sektirerek kafa vuruşunu yaptı ve temsilcimizi öne geçirdi.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! Bükreş'te öne geçiyoruz. İsmail'den harika bir kafa vuruşu!

18' GOLÜ BULDUK ANCAK OFSAYT! Fenerbahçe'de Kerem'in ceza sahası içinden şutunu kaleci sektirdi. Boşta kalan topu En-Nesyri ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

17' Fenerbahçe'de Semedo'nun sağ kanattan ortasına kale önünde Nene kafayı vurmadan önce savunma araya girdi.

15' Fenerbahçe'de Nene sağ kanatan tehlikeli noktaya ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.

12' Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Politici çaprazdan içeri sokuldu ve sert vurdu. Ederson topu kornere çeldi.

10' FCSB topa sahip olmakta zorlanıyor. Oyunun kontrolü Fenerbahçe'de.

7' Fenerbahçe'nin sol kanatan gelişen atağında Oosterwolde'nin ceza sahasına kestiği ortaya Talisca vole vurdu. Top direğin yanında auta gitti.

5' Fenerbahçe topun mutlak hakimi. Kendi yarı alanında top çeviriyor.

3' FCSB ise tüm takım geride savunma ile Fenerbahçe'yi karşılamayı tercih ediyor.

2' Temsilcimiz takım halinde rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.