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Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu

12.02.2022 15:07
Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu

Saat 16.00'da Giresunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin ilk 11'indeki tercihler beklenenin tersiydi. Omzundaki sakatlıktan dolayı yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak olan Altay Bayındır ve formayı unutan Diego Rossi ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlatan Altay Bayındır, Giresunspor maçına ilk 11'de başladı. Vitor Pereira'nin gitmesiyle birlikte formayı unutan Diego Rossi, uzun süre sonra ilk 11'de yer aldı. İsmail Kartal'ın hücum kurgusunda değişime gitmesi dikkat çekti.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Giresunspor-Fenerbahçe karşılaşması saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ UNUTTU

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 37 puan yazdırdı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, haftaya 6. sırada girdi.

GİRESUN ATEŞ ÇEMBERİNDE

Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan GZT Giresunpor ise 26 puanla 16. basamakta yer aldı.

Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Behich, Alexis, Diarra, Zeki Yavru, Flavio, Traore, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut Nayır.

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi-Samuel, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia.

CANLI ANLATIM

Dakika 88: Fenerbahçe'de Burak Kapacak oyuna girdi, Bright Osayi-Samuel oyundan ayrıldı.

Dakika 84: Giresunspor'da Aziz Behich, oyundan ayrıldı, yerine Sergen Picinciol girdi.

Dakika 82: Giresunspor 10 kişi! Alexis Perez gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dakika 77: Fenerbahçe'de Altay oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Dakika 69: Sol kanatta topu alan Muhammed Gumuskaya ceza sahası içindeki Fousseni Diabate'ye gönderdi ancak savunmada Min-Jae Kim araya girdi.

Dakika 68: Giresunspor'da Chiquinho savunma arkasına sarkan Fousseni Diabate'yi düşündü ancak top hızlı.

Dakika 60: Giresunspor'da Traore ve Serginho'nun yerine Muhammed Gümüşkaya ile Balde oyunda.

Dakika 58: Fenerbahçe'de sakatlanan Serdar Dursun, 58. dakikada yerini Berisha'ya bıraktı. Fenerbahçe'de hava topu mücadelesinde elmacık kemiğinden sakatlanan Serdar Dursun oyuna devam edemiyor. Berisha kenara geldi. Serdar, 'Çıkmayacağım' işareti yaptı.

Dakika 54 GOL: Orta alanda topu alan Pelkas topu rakip kaleye kadar taşıdı ve ceza yayı üzerinde düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

Dakika 50: Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı alanda, Giresunspor bu dakikalarda çıkmakta zorlanıyor.

Dakika 46: Fenerbahçe'de ikinci yarıda Rossi ve Zajc yerine Serdar Dursun ile Pelkas oyunda.

Dakika 43: Giresunspor'da Chiquinho, hızlı atağa çıkan Mert Hakan'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

Dakika 30: GOL Orta alanda kazanılan topu Mert Hakan savunma arkasına sarkan Enner Valencia'yı düşündü Valencia karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Dakika 26: Fenerbahçe'de Attila Szalai orta alanda Fousseni Diabate'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 25: Zeki Yavru'nun yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşu Altay Bayındır son anda kornere çeldi.

Dakika 25: Fenerbahçe'de Attila Szalai orta alanda Fousseni Diabate'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 19: Umut Nayir sakatlandı. Suleymanov oyunda.

Dakika 13: Gol sonrası Giresunspor'un baskısı sürüyor. Fenerbahçe çıkmakta zorlanıyor.

Dakika 11: Giresunspor atağında Umut Nayir topa kale önünde dokunamadı. Seken topta Diabate'nin şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

Dakika 8: Fenerbahçe gole yaklaştı. Zajc'ın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Dakika 6: Sol kanattan savunma arkasına sarkan Fousseni Diabate çaprazdan orta şut karışımı bir vuruş yaptı ancak top üstten auta gitti.

Dakika 5: Miha Zajc sağ kanattan sürdüğü topu yay üzerindeki Mert Hakan'a gönderdi, onun gelişine vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 2 GOL: Giresunspor verkaçlarla Fenerbahçe yarı sahasına kadar geldi.Chiquinho'nın nefis golüyle perde açıldı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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