Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular! Roma'yı 3-1 yenen Athletic Bilbao, çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular! Roma'yı 3-1 yenen Athletic Bilbao, çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe\'nin muhtemel rakibi oldular! Roma\'yı 3-1 yenen Athletic Bilbao, çeyrek finale yükseldi

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Roma'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. İlk karşılaşmayı deplasmanda kaybeden İspanyol ekibi, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Bilbao'nun çeyrek finaldeki rakibi, Fenerbahçe-Rangers eşleşmesinin galibi olacak.

13.03.2025 23:16
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile Roma karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-1'lık skorla kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

10 KİŞİ RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

Roma, 11. dakikada Mats Hummels'İn gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Nico Williams, 45+3. dakikada Bilbao'yu öne geçirdi. Yuri Berchiche, 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 82. dakiakda bir kez daha sahneye Nico Williams, takımı 3 farklı üstünlüğe taşıdı. İtalyan ekibinin, 90+2. dakikada Leandro Paredes ile bulduğu penaltı golü ise karşılaşmanın skorunu belirledi.

RAKİPLERİ FENERBAHÇE OLABİLİR

İlk maçı 2-1 kaybeden Athletic Bilbao, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Roma ise turnuvaya bu aşamada veda etti. İspanyol ekibi, çeyrek finalde Fenerbahçe-Rangers eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İskoç ekibini elemeyi başarırsa Athletic Bilbao ile eşleşecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular! Roma'yı 3-1 yenen Athletic Bilbao, çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular! Roma'yı 3-1 yenen Athletic Bilbao, çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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