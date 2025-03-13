Fenerbahçe'nin Rangers maçı ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Rangers maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe\'nin Rangers maçı ilk 11\'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turun rövanş karşılaşmasında İskoç temsilcisi Rangers'a konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadelede sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Temsilcimiz, Kadıköy'deki İlk maçta rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

13.03.2025 21:53
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında çeyrek finale kalabilmek İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak. Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Rangers (Muhtemel): Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına iki eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve Jose Mourinho taraftarından kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, zorlu Rangers müsabakasında forma giyemeyecek.

İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA 286. MAÇI

İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 286. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 285 müsabakada 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken 61 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 148. SINAV

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 147 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 206 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.

KANARYA'NIN AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında toplamda 285 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 112 galibiyet, 61 beraberlik ve 112 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakip fileleri 389 kez havalandırırken kalesinde ise 407 gole engel alamadı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Rangers maçı ilk 11'i belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Rangers maçı ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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