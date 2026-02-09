Fenerbahçe\'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon

Ara transfer döneminde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u transfer eden Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Arjantin basınından sarı-lacivertliler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN KEVIN ZENON'A KANCA

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen sol kanat oyuncusu Kevin Zenon'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde, oyuncuya Fenerbahçe dışında Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit'in de talip olduğu ve çetin bir transfer yarışı olabileceği belirtildi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Haberin devamında, Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncu için Boca Juniors'a resmi teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 24 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor. Bu sezon Boca Juniors ile 3 maça çıkan Zenon, skor katkısı yapamadı.