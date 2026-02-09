Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon

Fenerbahçe\'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon
09.02.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz transferi için harekete geçen Fenerbahçe'nin Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon ile ilgilendiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u transfer eden Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Arjantin basınından sarı-lacivertliler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN KEVIN ZENON'A KANCA

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen sol kanat oyuncusu Kevin Zenon'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde, oyuncuya Fenerbahçe dışında Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit'in de talip olduğu ve çetin bir transfer yarışı olabileceği belirtildi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Haberin devamında, Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncu için Boca Juniors'a resmi teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 24 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor. Bu sezon Boca Juniors ile 3 maça çıkan Zenon, skor katkısı yapamadı.

Boca Juniors, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
20:51
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 22:38:42. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.