Sözlerine tekrar devam eden Cengiz Tokgöz ise, "Bence özür dilemek gerekliydi. 1881 numaralı üyeyim. O halde ben de 'Zelenski, Zelenski, Zelenski' diye bağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Faruk Ilgaz Tesisleri, Cengiz Tokgöz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe divan kurulunda 'Zelenski' sloganı - Son Dakika

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