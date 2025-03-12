Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ibrox Stadyumu'nda Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL