Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat

Fenerbahçe, Sidiki Cherif\'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat
01.02.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu ''Herkesin radarındayım, ben Fenerbahçe'yi seçtim'' sözleriyle taraftarına tanıttı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Angers'ten 19 yaşındaki golcü oyuncu Sidiki Cherif'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

''HERKESİN RADARINDAYIM, BEN FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİM''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz." denildi. Transfer videosunda kendisine talip olan takımlara dikkat çeken Sidiki Cherif, "Herkesin radarındayım, ben Fenerbahçe'yi seçtim" sözlerini sarf etti.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i 4 milyon euro kiralama bedeli, 18 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro bonus karşılığında renklerine bağladı. Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin 2003 ve sonrası doğumlu futbolcular için ayrılan +2 yabancı kontenjanı kapsamında kadroya dahil edildi.

SEZON PERFORMANSI

Altyapısından yetiştiği Angers formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gollük performans sergiledi.

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • volkanaka1980 volkanaka1980:
    12345678 başka yorumlarına baktım cinconlusun sen 5 1 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    şimdiki?????? 0 5 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Acaba Sidiki Cherif videosu heladamı yapılır. 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:32
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 01:12:35. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.