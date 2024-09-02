Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbolcusu Tilbe Şenyürek ve milli karateci Dilara Bozan, TikTok'un 'İlham Veren Kadınlar' serisine konuk oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbolcusu Tilbe Şenyürek ve milli karateci Dilara Bozan, TikTok'un 'İlham Veren Kadınlar' serisine konuk oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün basketbolcusu Tilbe Şenyürek ve milli karateci Dilara Bozan, TikTok\'un \'İlham Veren Kadınlar\' serisine konuk oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbolcusu Tilbe Şenyürek ve milli karateci Dilara Bozan, TikTok'un 'İlham Veren Kadınlar' serisine konuk oldu. Şenyürek kız çocuklarına sporu aşılamak istediğini belirtirken, Bozan Türkiye'de karatenin daha iyi tanıtıldığını ve her kadın ve çocuğun kendini savunmayı bilmesi gerektiğini söyledi.

02.09.2024 14:52
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TİKTOK'UN 'İlham Veren Kadınlar' serisine Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbolcusu Tilbe Şenyürek ve milii karateci Dilara Bozan konuk oldu. TikTok LIVE hesabından yayınlanan söyleşide Şenyürek kız çocuklarına verdiği desteği anlattı. Bozan ise "Karate dojo'ları Türkiye'de ailelerin çocuklarını göndermek isteyecekleri bir yer haline geldi. Kız çocuklarına sporu aşılayabilmek harika bir duygu" dedi.

TikTok'un 'İlham Veren Kadınlar' serisi, biri basketbol, diğeri karate alanındaki öne çıkan iki ismi; Tilbe Şenyürek ve Dilara Bozan'ı ağırladı. Fenerbahçe'de oynayan basketbolcu Şenyürek ve milli karateci Bozan, spor kariyerlerinin dünden bugüne hikayesini ve ideallerini anlattı.

ŞENYÜREK: HİÇ VAZGEÇMEDİM

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun forvet mevkiinde oynayan sporcu Tilbe Şenyürek, "Sakatlık, bazen istediğim performansı sergileyememek, başarısız olmak; sporun ve hayatın her alanında var. Ama ben hiç vazgeçmedim. Hatta tam tersi, bunlardan güç alıp yola devam ettim. Kız çocuklarına sporu aşılayabilmek harika bir duygu. Maçlar çok yorucu oluyor, iyi de oynasan kötü de oynasan hemen evine gitmek istiyorsun ama ben özellikle kız çocuklarını kırmak istemiyorum, onlara örnek olmak ve birlikte zaman geçirmek istiyorum" dedi.

'İNSANÜSTÜ BİR GÜÇ VE KONSANTRASYON GEREKİYOR'

Basketbola çok emek verdiğinin altını çizen 29 yaşındaki Şenyürek her zaman daha fazlası için hırs yaptığını, başarısız olduklarında herkesten daha fazla üzüldüklerini, uyuyamadıklarını da anlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Çok emek veriyor, olimpiyatlara 4 yıl boyunca hazırlanıyoruz. İnsanüstü bir güç ve konsantrasyon gerekiyor. Başarısız olunduğunda inanın, olumsuz yorumlar yüzünden aylarca hatta belki yıllarca pes etme sürecine giren insanlar kendilerine gelemiyor. O yüzden herkesten destek bekliyoruz."

BOZAN: TÜRKİYE ŞARTLARINDA HER KADIN VE ÇOCUK KENDİNİ SAVUNMAYI BİLMELİ

TikTok LIVE'da yayınlanan 'İlham Veren Kadınlar' programının diğer konuğu Dilara Bozan karateye 6 yaşında başladığını anlatıp Türkiye'de karatenin eski yıllarda 'merdiven altı branş' olarak görüldüğünü ekledi. Bozan, "Ama günümüzde bizler gibi öncü sporcularla beraber, branşımız çok daha iyi tanıtıldı. Karate dojo'ları çok daha temiz, ailelerin çocuklarını göndermek isteyecekleri bir yer haline geldi. Maalesef Türkiye şartlarında her kadın ve çocuk kendini savunmayı bilmeli. Bu yüzden ben kadınlara ve çocuklara Uzakdoğu sporlarının öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nerede, başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için herkesin bu özgüvene sahip olması gerekiyor" diye konuştu.

'BENDEKİ EN ÖNEMLİ UNSUR BENCE İSTİKRARDI'

Bozan, TikTok LIVE'da yayınlanan 'İlham Veren Kadınlar' programında genç kızlara ilham veren bir kadın olarak kendisinin de kimlerden ilham aldığını anlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"İlham kaynağım madalyalardı çünkü kürsüye çıkmayı çok seviyordum. 'Hep gümüş alıyorum, ben artık altın madalya almak istiyorum' dediğimi hatırlıyorum. Bir kişi ya da söz değil de kendi başarım, ideallerimi destekleyen bir durum haline geldi. Ama isim vermem gerekirse İspanyol rakibim Sandra Sanchez'i söylerim. 34 yaşında milli takıma girdi, Avrupa Şampiyonası'nda ilk finalini benimle yaptı. Ben henüz 17 yaşındaydım. 34 yaşından 44 yaşına kadar hiç ikinciliği yok, hep şampiyon oldu ve kariyerini olimpiyat şampiyonu olarak noktaladı. İnsanların özellikle çocukken çok fazla sıkılıp başka şeylere yönelebiliyor. Bendeki en önemli unsur bence istikrardı. Yendiğim zaman daha çok antrenman yapıyordum, yenildiğim zaman iki katı daha fazla antrenman yapıyordum. Güzel bir hırs bu. Hep başarı açlığında olan bir insandım, bu yüzden de nereye gidersem gideyim, hiç tatmin etmedi, hep daha yukarıyı hedefledim ve antrenmanlarımı da bu şekilde planladım."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbolcusu Tilbe Şenyürek ve milli karateci Dilara Bozan, TikTok'un 'İlham Veren Kadınlar' serisine konuk oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbolcusu Tilbe Şenyürek ve milli karateci Dilara Bozan, TikTok'un 'İlham Veren Kadınlar' serisine konuk oldu - Son Dakika
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