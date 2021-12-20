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Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım - Son Dakika

Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım

20.12.2021 10:22

Evinde Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı. Stadın dışında bir taraftarın elinde bidonla, "Ali Koç istifa etmezse kendimi yakarım" diye intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'la berabere kalarak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de en büyük tepkiyi Başkan Ali Koç gördü. Ülker Stadyumu'nda Çervik kuvvet taraftarlara müdahale etti. Tepkiler stat dışına taştı.

Fenerbahçe stadında intihar girişimi: Kendimi yakacağım

45 BİN TWEET

Başkan Ali Koç hakkında 1 saatte 45 bin civarında 'istifa' tweeti atıldı. En dikkat çeken tepki ise stat dışında oldu.

"KENDİMİ YAKARIM"

Maçtan sonra ayrılmayan taraftarlar Başkan Ali Koç'u bekledi. Günboyu gazetesindeki habere göre; taraftarlardan biri elinde bir bidonla, "Ali Koç istifa etmezse kendimi yakarım" diye intihara kalkıştı.

Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım

Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım - Son Dakika
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