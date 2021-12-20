Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım

Beşiktaş'la berabere kalarak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de en büyük tepkiyi Başkan Ali Koç gördü. Ülker Stadyumu'nda Çervik kuvvet taraftarlara müdahale etti. Tepkiler stat dışına taştı.

45 BİN TWEET

Başkan Ali Koç hakkında 1 saatte 45 bin civarında 'istifa' tweeti atıldı. En dikkat çeken tepki ise stat dışında oldu.

"KENDİMİ YAKARIM"

Maçtan sonra ayrılmayan taraftarlar Başkan Ali Koç'u bekledi. Günboyu gazetesindeki habere göre; taraftarlardan biri elinde bir bidonla, "Ali Koç istifa etmezse kendimi yakarım" diye intihara kalkıştı.