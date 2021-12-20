Beşiktaş'la berabere kalarak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de en büyük tepkiyi Başkan Ali Koç gördü. Ülker Stadyumu'nda Çervik kuvvet taraftarlara müdahale etti. Tepkiler stat dışına taştı.
Başkan Ali Koç hakkında 1 saatte 45 bin civarında 'istifa' tweeti atıldı. En dikkat çeken tepki ise stat dışında oldu.
Maçtan sonra ayrılmayan taraftarlar Başkan Ali Koç'u bekledi. Günboyu gazetesindeki habere göre; taraftarlardan biri elinde bir bidonla, "Ali Koç istifa etmezse kendimi yakarım" diye intihara kalkıştı.
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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım - Son Dakika Spor