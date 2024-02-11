Doğukan DEMİRKIRDI-Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizim elimizdeydi. 2-1 de öne geçtik. 3'ü 4'ü ararken gol yedik. İki kez kalemize geldiler, ikisi de gol oldu" dedi.
Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Maçta üstün taraf olduklarını söyleyen İsmail Kartal, "Maça gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Rakibimizin neler yaptığını oyuncularımızla çalışmıştık. Maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. 2-1 de öne geçtik. 3'ü 4'ü ararken gol yedik. İki kez kalemize geldiler, ikisi de gol oldu. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz, olmadı. Biz bu ligde sonuna kadar yarışın içerisinde olacağız. Taraftarlarımız sakin olsunlar ve bize güvensinler. Berabere kaldık fakat buraya gelen takımların oyuncuları yerden kalkmıyor maalesef. Oyun hızımızı yavaşlatıyorlar. Sonuçta bugün berabere kaldık üzgünüz ama önümüzde çok maç var yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Taraftarlar hakkında konuşan Kartal, "Taraftarlarımız her maç olduğu gibi bu akşam da sonuna kadar takımı desteklediler. Öne geçtikten sonra çabuk gol yedik. Zorladık, istedik, pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik, olmadı. Taraftarlarımız baş tacıdır. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.
Panik havası oluşmuş olabileceğini söyleyen İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:
"Oyunun son bölümünde ara ara uzun toplarla oynamış olabiliriz. Kanatlardan özellikle çok pozisyonlar ürettik. Uzun toplarla maçı bitirdiğimize katılmıyorum. Panik olabilir. Gol atma arzusu bazı oyuncularda panik havası yaratmış olabilir."
"BU MAÇ GERİDE KALDI"
Önlerinde 13 lig maçı olduğunu belirten İsmail Kartal, "Bu maç geride kaldı. Buradan ders çıkaracağız. En güzel şekilde Rize'ye gideceğiz. Bu yarışta daha neler olacak göreceğiz" şeklinde konuştu.
"DEĞERLENDİRME YAPARAK KARARIMIZI VERECEĞİZ"
Ryan Kent'i Avrupa listesine yazdıklarını hatırlatan Kartal, "Ryan Kent bizim oyuncumuz. Avrupa listesine yazdık. Türkiye için de 48 saat içerisinde federasyona liste vereceğiz. 15 tane oyuncumuz var 1 tanesini dışarıda bırakacağız. Değerlendirme yaparak kararımızı vereceğiz" sözlerini sarf etti.
"İLK GOLDE ŞANSSIZLIK VAR"
Livakovic'in performansıyla ilgili konuşan İsmail Kartal, "İlk golde biraz şanssızlık var. Ferdi'den top sekiyor, Djiku'dan sekiyor, kaleciden sekiyor. Oyuncunun önüne düşüyor gol oluyor. İkinci gol ders çıkarmamız gereken bir gol. İki gole de Livakovic'in bu akşam bir şey yapabileceğini düşünmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
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