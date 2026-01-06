Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı

06.01.2026 17:47
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ARACINDA BULUNAN GÜMÜŞTEKİN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 30 Aralık saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin, yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLER 3 OCAK'TA YAKALANDI

Devam eden soruşturma sonucunda saldırıyı doğrudan gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı marka ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

