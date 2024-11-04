Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı gözaltına alındı

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Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığı iddia edildi.

04.11.2024 10:07
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Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın, bu sabah saatlerinde gözaltına alındığı iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmişti. Sosyal medyada yayınlanan video sonrası harekete geçen emniyet, Cem Gölbaşı ve 7 kışiyi gözaltına aldı.

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, kendisinin fotoğraflarıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmişti. Cansu Canan ile Hayata Dair programına katılan tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığını ifade etti.

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı gözaltına alındı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tosunoğlu, "Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ'yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar. Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar. Bunun içerisinde tehdit var, bir temas var. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatıyor. Bu çocuk da ifade vermeye gidiyor, ekipler videoyu da ihbar olarak kabul ediyor. Bu mafyavari bir hareket. Önceki sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Gölbaşı ve 7 kişiyi gözaltına alıyorlar. Adliyeye sevk olacaklarını söyleyelim. İddialar şu: Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu. Neden yağma suçuna girmiş? Telefonlarını almaları ve arabasına el koymaları gasp suçuna giriyor" dedi.

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı gözaltına alındı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yunus Uslu:
    Ah ah eskiden ne tribün liderleri delikanlı abiler ezeli rakip ebedi dostlar vardı. Nerede o kalite nerede o güzel zamanlar güzel insanlar 77 0 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Fenerbahçeliyim ama elinize sağlık Fenerbahçe’ye yakışmayan bir tribün lideri hiç kimse kimseyi bu ülkede tehdit edemez kardeşim 66 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    teke tek gelsene 7 kisiyi almis yanina hava atiyor bakbak yusuf yusuf ettiririz sana ankarada gelsene cem denen sahis ankarada kaciyordun 54 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    cem ankarada kaciyordun tektek gelsene yanina adam almis peruk giydirmis bakbak ankarada yusuf yusufff 43 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şike bahis kumpas suçlarından malum takıma operasyon bekliyoruz kimse Beşiktaşın ve fenerbahçenin hakkını yiyemez 15 29 Yanıtla
  • sudem meliss:
    soytarı 43 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Her yol var bunda gfb araştırılması lazim 43 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bunlar trübün lideri değil daha çok torbacılara benziyorlar trübün liderlerininde bir şerefi var 40 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    şimdiki sözde tribün liderleri hep ayyaş uyuşturucu bağımlısı yazıkki bunların peşinden çok genç kardeşimiz gidiyor iyi örnek değiller vesselam... 23 0 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Alınsa ne olacak ki yarın serbest kalır 15 0 Yanıtla
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