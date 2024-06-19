Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor - Son Dakika
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Spor

Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferi için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların maddi teklifi, Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek oldu. Serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık kontratın yanında imza parası da talep ediyor. Batshuayi'nin hangi teklifi kabul edeceği ise henüz belirsiz.

19.06.2024 17:39
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferi için sarı lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların teklifine daha yakın.

BATSHUAYI ASLAN OLUYOR

Michy Batshuayi'nin sarı lacivertlilerle sözleşmesi bu sezon itibariyle sona erdi. Serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık kontratın yanında imza parası da talep ediyor.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Son tekliflere göre Galatasaray'ın sunduğu maddi şartlar Fenerbahçe'ye oranla daha yüksek. Arap yarımadasından gelen teklifleri reddeden Batshuayi, kısa süre içerisinde net kararını verecek.

Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor

Michy Batshuayi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Hakan Korkmaz: şampiyon Luk görmek onunda hakkı. 76 31 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Adam Beşiktaş'ı denedi feneri denedi yılları heba oldu. Şampiyonluk görmek için en başından Galatasaraya gelecekti. 45 25 Yanıtla
    Ayhan Tezcan: Galatasaray o zaman icat edilmedi 13 18
  • Emin Erol: yalan haber morinho varken gitmez takimdan haber yalan 18 19 Yanıtla
    Talat Yelbuz: chelsa de moryinyo yokmuydu, 12 5
  • Bilişim Hurda: fb de kin oyunuyla b gs de basarılı olscağını düşünmüyorum. 11 10 Yanıtla
  • Emre Akcay: Adam olmeden şampıyonluk yasıyım demiş ne var bunda 0 0 Yanıtla
  • mukremin Akcer: fiyat artırmaya çalışıyor.fenerbahçeden Galatasaray'a gidenler çoook başarılı oldular alın görün 0 0 Yanıtla

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