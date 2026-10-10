Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'ni kazanma ihtimali açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan salı günü 2. hafta maçlarıyla devam edecek.

FENERBAHÇE BERABERE KALDI, GALATASARAY KAYBETTİ

İlk haftada Fenerbahçe sahasında Roma ile 1-1 berabere kalmış, Galatasaray ise deplasmanda Sporting’e 3-1 yenilmişti. İkinci haftada Galatasaray evinde Barcelona’yı ağırlayacak, Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanına çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMA İHTİMALLERİ

Football Meets Data, ikinci haftalar öncesinde takımların sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladı. Hazırlanan rapora göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Devler Ligi'nde kupayı kaldırmasının ihtimali yüzde 0.2 olarak belirlendi.

FAVORİ TAKIM PSG

Fransız ekibi PSG yüzde 15.5 ile kupanın favorisi olarak gösterilirken, Fransız ekibini yüzde 15.3'lük ihtimaliyle Barcelona takip etti. Bayern Münih, yüzde 14.9 ile üçüncü favori, Real Madrid ise yüzde 14.4'lük oranı ile dördüncü favori oldu.