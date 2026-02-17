Fenerbahçe\'ye müjde: Yıldız isim geri döndü

Fenerbahçe, 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'de Nottingham Forest ile kendi sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

ISINMA, ÇABUKLUK VE PAS ÇALIŞMALARI

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Sarı-lacivertli ekip, günün idmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

MONTELLA ANTRENMANI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da antrenmanı takip ederek Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcularla bir araya geldi. Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de antrenmanı izledi.

ARCHIE BROWN GERİ DÖNDÜ

Levent Mercan'ın ardından sarı-lacivertlilere uzun süredir sakat olan Archie Brown'dan da müjdeli haber geldi. İngiliz sol bek oyuncusu, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara başladı.