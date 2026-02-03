Fenerbahçe, bir süredir gündeminde bulunan Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Yaşanan gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir." denildi.
Suudi basınında yer alan haberlere göre; 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek adına gemileri yaktı. Deneyimli oyuncu, takımının bugün yaptığı antrenmana katılmayı reddetti. Kante'nin Al Ittihad kulübü yöneticilerine Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini yeniden bildirdiği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)