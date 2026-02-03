Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle - Son Dakika
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle

03.02.2026 18:01
Al-Ittihad'ın transfer sistemine girdiği hatalı bilgiler sebebiyle Fenerbahçe'ye transfer olamayan N'Golo Kante, bugün yapılan antrenmanına katılmayı reddetti. Kante, Fenerbahçe'ye katılmak istediğini kulüp yönetimine yeniden bildirdi.

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde bulunan Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurdu.

FENERBAHÇE'DE KANTE İPTAL

Yapılan açıklamada, "Yaşanan gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir." denildi.

KANTE GEMİLERİ YAKTI

Suudi basınında yer alan haberlere göre; 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek adına gemileri yaktı. Deneyimli oyuncu, takımının bugün yaptığı antrenmana katılmayı reddetti. Kante'nin Al Ittihad kulübü yöneticilerine Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini yeniden bildirdiği ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sehmus fatih sehmus fatih:
    kante adamdır 93 13 Yanıtla
  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Come to Fenerbahçe 58 11 Yanıtla
  • S555555t S555555t:
    Helal olsun koçum sana lokman gibi sağın solun oynamıyor 55 1 Yanıtla
  • Tunç Nuh Tunç Nuh:
    Saadettin başkanım göster kendini kante olayını çöz taraftarı memnun et...... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
