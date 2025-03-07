Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum - Son Dakika
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Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum

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UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. Şampiyonlar Ligi'ne direk takım göndermek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. İşte güncel puan durumu...

07.03.2025 09:40
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.

FENERBAHÇE DE ÇEKYA EKİBİ DE KAYBETTİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Türkiye'nin takipçisi olduğu Çekya'nın temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması;

1- İngiltere 107,910 Puan

2- İtalya 94,293 Puan

3- İspanya 90,453 Puan

4- Almanya 84,581 Puan

5- Fransa 70,450 Puan

6- Hollanda 66.983 Puan

7- Portekiz 62,266 Puan

8- Belçika56.450 Puan

9 - Çekya43,900 Puan

10- Türkiye 43.500 Puan

Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum

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Son Dakika Spor Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bülent yılmaz:
    feneV ülkenin puanlarını da bitirdi 1 0 Yanıtla
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