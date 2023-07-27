Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Zaha Transferi ve Galatasaray Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Zaha Transferi ve Galatasaray Hakkında Konuştu

27.07.2023 00:09

Fenerbahçe'nin yöneticisi Selahattin Baki, Zimbru maçı sonrası yaptığı açıklamalarda Zaha transferi ve Galatasaray'ı eleştirdi. Baki, Galatasaray'ın medya mensuplarının algı nasıl yaratılır dersi verdiğini söyledi ve Zaha'nın temsilcisine verilen teklifi reddettiklerini belirtti. Ayrıca Baki, geçmişteki transferlerden örnekler vererek Florya'nın kalbinden oyuncu alacaklarını ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yöneticisi Selahattin Baki, 5-0 kazanılan Zimbru karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Wilried Zaha transferi hakkında konuşan Baki, Galatasaray'ı da sert eleştirdi.

"TRANSFER ÇALIMI ATMIŞLAR GİBİ KONUŞUYORLAR"

Yıldız futbolcu Zaha hakkında konuşan Baki, "Zaha transferi. Akılları sıra bizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın medya mensupları algı nasıl yaratılır dersi veriyorlar. Biz Zaha'nın ağabeyine teklifte bulunduk, kendileri yeterli bulunmadı. Daha sonra onlar bize bambaşka bir teklifle geldi. Yıllık 10 milyon euroyu bulan bazı istekleri görünce ilk defa bir oyuncunun temsilcisine yanıt vermedik. Sanki transfer çalımı atmışlar bize gibi konuşuyorlar. Biz Fenerbahçe'yiz. 4 gün önce masadan kalktığımızı bize yakın basın mensupları zaten tebliğ etmişti" dedi.

"FLORYA'DA YATAN BİR ASLAN VARDI"

Geçen yıllara değinen Baki, "Biz bazıları gibi resmi yazışmaları deşifre etmeyiz. Transfer çalımı görmek isteyen sadece bizim dönemimizdeki Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can, Joao Pedro ve son olarak Szymanski transferlerine baksın. Florya'da yatan bir aslan vardı hatırlarsanız. İrfan Can bizi istiyor diyordu o dönemki hocaları. Bir gecede gittik aldık. Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymankski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz" ifadelerini kullandı.

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