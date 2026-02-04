Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'deki geleceği merakla beklenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertliler ile macerası sona erdi.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği Youssef en-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Detayda, oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğu yer aldı.

AL ITTIHAD FORMASI GİYECEK

Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'daki yeni takımı da belli oldu. Deneyimli oyuncu, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad ile anlaşmaya vardı. N'Golo Kante transferiyle bağlantılı gerçekleşecek bu transferde En-Nesyri, yeni takımı ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Suudi ekibinin, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2024 yılında Sevilla'dan Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan 28 yaşındaki Youssef En-Nesyri, çıktığı 78 maçta 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.