İstanbulspor'u rahat geçen Fenerbahçe kupada turladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbulspor'u rahat geçen Fenerbahçe kupada turladı

20.12.2022 23:00
İstanbulspor'u rahat geçen Fenerbahçe kupada turladı

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lık galibiyetiyle sona erdi ve bir üst tura çıkan takım sarı-lacivertliler oldu.

Sarı-Lacivertliler üç kulvarda da yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

KING'DEN ETKİLİ DÖNÜŞ

Uzun süren sakatlıktan dönen Joshua King, 1 gol 2 asistle formaya etkili bir dönüş yaptı. Michy Batshuayi de 2 gol atarak karşılaşmaya damga vurdu. Joshua King, 31. dakikada attığı golle perdeyi açtı. King, 34'te Batshuayi'ye asist yaptı. 54'te Batshuayi, bir kez daha King'in pasını asiste çevirdi. İstanbulspor'da 90+3'te Topalli takımının tek golü kaydetti.

DERBİ ÖNCESİ İLK MAÇ

2022 Dünya Kupası maçlarının tamamlanmasıyla birlikte liglere verilen arada bu hafta sona ermiş olacak. Hafta sonu Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maç ile lige giriş yapacak Fenerbahçe, öncesinde İstanbulspor galibiyetiyle moral buldu.

PEDRO VE ARDA FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Özellikle Arda'nın Türkiye Kupası'nda bulacağı süreler büyük önem taşıyordu.

LİG VE AVRUPA'DA DEVAM

Sarı-Lacivertliler, bu hafta başlayacak Süper Lig'in lideri. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turunda yoluna devam ediyor.

KURA ÇEKİMİ CUMA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü yapılacak. Kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak.

TEK MAÇLI SİSTEM

Son 16 turundaki maçlar, tıpı önceki turlardaki gibi tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmalarda normal süreler ve uzatmalarda eşitlik bozulmazsa penaltılara gidilecek.

YORUMLAR
500
Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde pürüz! Fenerbahçe kaleci arıyor Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde pürüz! Fenerbahçe kaleci arıyor Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 3 İstanbulspor: 1 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 3 İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor'u rahat geçen Fenerbahçe kupada turladı - Son Dakika


Son Dakika
22:59 İstanbulspor'u rahat geçen Fenerbahçe kupada turladı
22:12 Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde pürüz! Fenerbahçe kaleci arıyor
21:46 Sokakta yalnız gördüğü kadınların kabusu olan odunlu saldırgan yakalandı
21:30 Kasiyer genç kıza hesap soran Faslı şahıs ekipler tarafından yakalandı
21:20 CHP'nin grup toplantısında şaşırtan hareket! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söz hakkı verilmedi
21:07 Sağlık çalışanlarına 29 bin lira promosyon ödenecek! Anlaşma gerçekleşti
21:01 Kendisini uyaran doktora tekme tokat saldırdı: Ölmediğime şükrediyorum
21:01 Arjantin'de hayat durdu! Kutlamalar nedeniyle resmi tatil ilan edildi
20:20 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mahsur kalan Türk uçakları aylar sonra yurda döndü
17:01 Ankara Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere aylık 330 lira kantin desteği!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 23:05:23. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbulspor'u rahat geçen Fenerbahçe kupada turladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement