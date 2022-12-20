İstanbulspor'u rahat geçen Fenerbahçe kupada turladı

Sarı-Lacivertliler üç kulvarda da yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

KING'DEN ETKİLİ DÖNÜŞ

Uzun süren sakatlıktan dönen Joshua King, 1 gol 2 asistle formaya etkili bir dönüş yaptı. Michy Batshuayi de 2 gol atarak karşılaşmaya damga vurdu. Joshua King, 31. dakikada attığı golle perdeyi açtı. King, 34'te Batshuayi'ye asist yaptı. 54'te Batshuayi, bir kez daha King'in pasını asiste çevirdi. İstanbulspor'da 90+3'te Topalli takımının tek golü kaydetti.

DERBİ ÖNCESİ İLK MAÇ

2022 Dünya Kupası maçlarının tamamlanmasıyla birlikte liglere verilen arada bu hafta sona ermiş olacak. Hafta sonu Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maç ile lige giriş yapacak Fenerbahçe, öncesinde İstanbulspor galibiyetiyle moral buldu.

PEDRO VE ARDA FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Özellikle Arda'nın Türkiye Kupası'nda bulacağı süreler büyük önem taşıyordu.

LİG VE AVRUPA'DA DEVAM

Sarı-Lacivertliler, bu hafta başlayacak Süper Lig'in lideri. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turunda yoluna devam ediyor.

KURA ÇEKİMİ CUMA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü yapılacak. Kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak.

TEK MAÇLI SİSTEM

Son 16 turundaki maçlar, tıpı önceki turlardaki gibi tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmalarda normal süreler ve uzatmalarda eşitlik bozulmazsa penaltılara gidilecek.