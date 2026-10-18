Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama - Son Dakika
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Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama

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Fenerbahçe Futbol Takımı Doktoru Ahmet Kulduk, sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun MR’ında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve gelecek hafta ameliyat olacağını açıkladı.. Asensio'nun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Fenerbahçe Futbol Takımı Doktoru Ahmet Kulduk, sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklamalarda bulundu. 

''ARALARINDA PROBLEM YOKTUR''

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Asensio ve İsmail Kartal arasında herhangi bir sorun olmadığını açıklayarak, ''Beklenti ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu futbol ortamında Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine cevap verebilmek için 7/24 çalışmaktadır. Aynı şekilde İsmail Kartal hocamız, 28 kişilik kadroyu oluşturan oyuncu grubumuzla bir takımdaşlık ruhu içinde ve yüksek bir aidiyetle birlikteliklerini pekiştiriyorlar. Başkanımızın ‘Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.’ vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte. Bir sorun varmış gibi gösteriliyor. İsmail Kartal ile Marco Asensio'nun arasında hiç bir problem yoktur.'' dedi. 

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama

ASENSIO AMELİYAT OLACAK

Fenerbahçe Futbol Takımı Doktoru Ahmet Kulduk, Asensio için ameliyat kararı alındığını ifade ederek, ''Oğuz hoca zaten MR kısmına kadar anlattı. Biz şişlik ve ağrı sürecini rehabilitasyon ile yönettik. İş biraz uzayınca MR çektirdik. MR sonucunda diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu bizim değerlendirmelerimize göre ameliyat ile düzeltilmesi gereken lezyondu. Bunun için farklı görüşlere de başvurduk. Türkiye’den Prof. Dr. Ömer Taşer, hem de İspanya’dan Asensio’nun uzun yıllardır doktoru olan ve daha önceki ameliyatını da yapan doktorla istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bilgi vererek, ameliyatı planladık. Önümüzdeki hafta Asensio’nun ameliyatını gerçekleştirmiş olacağız.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama

''KIKIRDAK LEZYONU NEDENİYLE ALINAN BİR KARAR''

Sözlerine devam eden Ahmet Kulduk, ''Geçen sene Beşiktaş maçında oluşan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi hem de bu sene üst adale kasında sakatlıklar, ikisi de cerrahi gerektiren sakatlıklar değildi. Ne biz ne de başka bir doktor ya da sağlık ekibi tarafından şimdiye kadar cerrahi endikasyon konulmadı. Cerrahi durum ilk defa en son tespit ettiğimiz kıkırdak lezyonu nedeniyle alınan bir karar oldu. Bundan önceki durumlarda ne biz ne de başkası tarafından herhangi ameliyat kararı ya da cerrahi endikasyon belirlenmemişti." yorumunda bulundu. 

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama

EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

İspanyol futbolcu Asensio’nun ameliyat sonrası rehabilitasyon süreciyle birlikte en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Marco AsensioFenerbahçeAmeliyatFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama - Son Dakika
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