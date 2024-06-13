Fenerbahçeli basketbolcu Tarık Biberovic Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray'a küfretti - Son Dakika
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Fenerbahçeli basketbolcu Tarık Biberovic Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray'a küfretti

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Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu Tarık Biberovic, şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a küfür etti. Şampiyonluk kutlamaları sırasında video çeken Biberovic'in 'Şinanay' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfür etmesi, Galatasaray taraftarlarından tepki çekti. Sosyal medyada bazı Galatasaray taraftar hesapları, Biberovic'e tepki göstererek Türkiye Basketbol Federasyonu'nu etiketledi ve oyuncunun ceza alması gerektiğini savundu.

13.06.2024 13:58  Güncelleme: 14:04
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Dün akşam Anadolu Efes'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun 23 yaşındaki basketbolcusu Tarık Biberovic, Galatasaray'a küfür etti.

GALATASARAY'A KÜFRETTİ

Bir arabada video kaydı alan genç basketbolcu Tarık Biberovic ise ezeli rakibi Galatasaray'a küfür etti. "Şinanay da yavrum şina şina nay, ...... Galatasaray" sözlerini bağırarak söyleyen basketbolcuya Galatasaray taraftarlarından tepki geldi.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyadaki bazı Galatasaray taraftar hesapları, Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic'e tepki gösterdi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nu etiketleyen taraftarlar oyuncunun ceza alması gerektiğini savundu.

Fenerbahçeli basketbolcu Tarık Biberovic Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray\'a küfretti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli basketbolcu Tarık Biberovic Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray'a küfretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Aytac Uygur: Okan ederken iyi şimdi yok efendim küfür etti ilk önce okan’a cezayı kessinler biz razıyız 93 26 Yanıtla
    Emre Akcay: Biz fenerle cekısıyoduk o yüzden sövdük siz anadolu efese sövün)) 25 32
  • İsmail Bayram: Niyeki acınızmı var Okkan buruk Aynısını yaparken nerdeydiniz 46 17 Yanıtla
  • Selin Acargul: 42 milyon Galatasaray taraftarı da sana küfür etti 26 29 Yanıtla
    Altuğ Yemisci: 42 milyon :))))) 11 5 Bay Pipo: 24 yazacakken parmakları dolanmış ???? 9 5 yakup suri : selin 42 değildir o 85 milyon olmasın 1 1
  • Sabri İnce: Herkes karakterini ortaya koyuyor. A,B,C takımı fark etmez . 6 6 Yanıtla
    SEZER ÖZTOP: Evet haklısınız peki bi üstteki yorum yazan Selin Acargul neyini ortaya koyuyor 3 6
  • Emir Kozcu: Zorunuza gitmesin Okan Buruk başlattı bunu yerden bitme 7 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçeli basketbolcu Tarık Biberovic Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray'a küfretti - Son Dakika
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