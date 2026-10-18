Fenerbahçeli futbolculara Aziz Yıldırım damgası - Son Dakika
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Fenerbahçeli futbolculara Aziz Yıldırım damgası

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Fenerbahçeli futbolculara Aziz Yıldırım damgası
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Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken Başkan Aziz Yıldırım'ın takıma sağladığı moral desteğinin galibiyette önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Yıldırım'ın Samandıra ziyareti, oyuncuların motivasyonunu arttırarak takımın üstün performans göstermesini sağladı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kadıköy’de Alanyaspor’u 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe’de elde edilen galibiyetin ardındaki önemli detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve futbolcuların sahadaki başarılı performansının yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım’ın takıma sağladığı moral desteği öne çıktı.

SAMANDIRA ZİYARETİ TAKIMA MORAL DEPOLADI

Karşılaşma öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek takımı ve teknik ekibi ziyaret eden Aziz Yıldırım’ın, bu hamlesiyle oyuncuların motivasyonunu ve moralini üst seviyeye çıkardığı öğrenildi. Bu dokunuşun etkisi sahaya yansırken, sarı-lacivertli ekip maçı baştan sona üstün götürdü.

NET GALİBİYET VE KEREM'İN PARLAYAN PERFORMANSI

Alanyaspor karşısında Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golleri Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi kaydetti. Uzun süren gol sessizliğini bozan Kerem Aktürkoğlu, oyuna sonradan dahil olmasına rağmen sergilediği 1 gol ve 1 asistlik performansla maça damgasını vuran isimlerden biri oldu. Kerem'in bu etkili oyunu, takımın farklı galibiyetinde kilit rol oynadı.   

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor
Aziz YıldırımAziz YıldırımAuto OlaysızAlanyasporFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolculara Aziz Yıldırım damgası - Son Dakika
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