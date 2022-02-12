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Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması

12.02.2022 23:55
Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe, milli oyuncunun detaylı tetkiklerinin devam ettiğini ve operasyon geçirmesinin planlandığını belirtti.

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Serdar Dursun, Giresunspor, Fenerbahçe, Darbe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması - Son Dakika Spor


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