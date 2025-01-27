Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşırken sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı yıldızı havaalanında karşılayan sportif direktör Mario Branco'dan Marcus Rashford'u istedi. Taraftarlar, Talisca'yı uğurladıktan sonra Branco'nun etrafını sararak hep bir ağızdan Rashford tezahüratı yaptı. O anlar kısa sürede viral oldu.

27.01.2025 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı ve imza için İstanbul'a getirdi. Brezilyalı yıldızı karşılayan isim sportif direktör Mario Branco oldu. Branco, en az Talisca kadar ilgi gördü.

RASHFORD İÇİN ADETA ESİR ALINDI

Portekizli futbol adamı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Talisca'yı uğurladıktan sonra Fenerbahçeli taraftarlar tarafından adeta esir alındı. Anderson Talisca'yı karşılamak için Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen taraftarlar, sportif direktör Mario Branco'nun Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u transfer etmesi için topluca tezahürat yaptı. Branco ise bu tezahüratlara gülümseyerek karşılık verdi.

Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar

TARAFTARLARLAR ORGANİZE OLDU

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ndeki o anlar, sosyal medyada büyük ilgi görürken Fenerbahçeli futbolseverler, X'te #RashfordFenere hashtag'iyle birçok paylaşım yaptı.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Relevo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan Marcus Rashford için devrede. İki kulübün İngiliz futbolcu için yürüttüğü görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedemediği belirtildi. Rashford'ın da acele etmediği ve tüm teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldı

RASHFORD'UN PERFORMANSI

Marcus Rashford, son oynanan Fulham maçı da dahil olmak üzere Manchester United'ın son 11 maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan 27 yaşındaki İngiliz yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco\'yu esir aldılar

Manchester United FC, Manchester United, Anderson Talisca, Marcus Rashford, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ankara null:
    tek eglenceleri bu transfer mayista aglamaya baslarlar :)))) komedi tam gisesi bol gelllll 41 65 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şampiyon Belli 2 Fb 24 67 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    bu menev her sene tek eğlence:) 20 42 Yanıtla
  • Tatar9515:
    alırsınız boboyııı 12 30 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    Yanınada bir theo hernandez çekeriz mis gibi olur :) 29 4 Yanıtla
  • ayd121212:
    Adamlar Porsche tan inip lamborgini ye biniyor sonra canı sıkılıp ferrari alıyor asgari ücret alanın 1 ayda çalıştığı maaşı, bir gece kulübünde otopark valesine bahşiş veriyor!!! Vatandaşın Derde bak Talisca geliyormuş sanki maaşlara zam gelip refah seviyemiz yükselecek bu geceden itibaren….. ilgilenmeyin kardeşim şu futbol ile sonuçta seyirciye hiç bir faydası olmayan bom boş spor olarak bakın, gidin halı saha maçları yapın, prim vermeyin seyirci sömürü sistemine!!!!!!! 19 5 Yanıtla
  • Kenan Başkurt:
    Galatasaraylı olarak Fenerbahçe kulübünü tebrik ediyorum müthiş transferler yapıyorlar 17 3 Yanıtla
  • Ultrasaray:
    Yemin ederim çok komik bir taraftar gurubu var bu kuşların 5 13 Yanıtla
  • Atilla levent:
    3 ay sonra para verip zorla gonderirler .. ali kacar borç yine devlete kalir 5 9 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    mezardan cıkwrsanız yine olmz 4 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:58:53. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.