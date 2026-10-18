Fenerbahçe'nin rakibinde ortalık karıştı: Kendi oyuncusuna ateş püskürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin rakibinde ortalık karıştı: Kendi oyuncusuna ateş püskürdü

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Fenerbahçe\'nin rakibinde ortalık karıştı: Kendi oyuncusuna ateş püskürdü
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Slavia Prag'da forvet oyuncusu Tomas Chory'nin lig maçında gördüğü kırmızı kart sonrası teknik direktör Jindrich Trpisovsky'nin sert tepki geldi. Oyuncusunun gördüğü kırmızı karta sinirlenen deneyimli hoca, "Tam bir saçmalık! Anlamıyorum, bana göre akılalmaz bir şey. Sınırı tamamen aştı. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçına bizimle birlikte gelmeyecek. Onun şu anda kadroda bizimle olmasını hayal bile edemiyorum'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında salı günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olmaya hazırlanan Slavia Prag'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART OLAY YARATTI

Çekya ekibinin forveti Tomas Chory, ligde Hradec Kralove ile oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kartla teknik direktör Jindrich Trpisovsky'yi adeta çileden çıkardı. Ligde 0-0 biten Hradec Kralove karşılaşmasının 55. dakikasında yaptığı sportmenlik dışı hareket sebebiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Tomas Chory'ye teknik direktöründen çok ağır bir tepki geldi.

''İSTANBUL'A BİZİMLE GELMEYECEK''

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, oyuncusunun sergilediği tutumu kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Tam bir saçmalık! Anlamıyorum, bana göre akılalmaz bir şey. Sınırı tamamen aştı. Bunun için hiçbir mazereti olamaz. Şimdi kulüpten ağır bir ceza alacak. Şunu da çok açık bir şekilde söylüyorum; İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçına bizimle birlikte gelmeyecek. Onun şu anda kadroda bizimle olmasını hayal bile edemiyorum." dedi. 

UEFA Şampiyonlar LigiSlavia PragFenerbahçeİstanbulFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin rakibinde ortalık karıştı: Kendi oyuncusuna ateş püskürdü - Son Dakika
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