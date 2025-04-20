Fethiye İdman Yurdu, Eti Maden\'i 2-1 Yenerek Yarışta Kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 28. haftasında Fethiye İdman Yurdu, evinde ağırladığı Eti Maden Eti Spor Kulübü 2-1 mağlup etti.
Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 28. haftasında kendi sahasında Eti Maden Eti Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Fethiye İdman Yurdu, 62 puan toplayarak şampiyonluk yarışındaki yerini korudu. - BURSA
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